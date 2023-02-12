Неопознанный воздушный объект обнаружен над Канадой

«Командование подтверждает, что мы обнаружили высотный объект над Северной Канадой. Хотя в настоящее время мы не можем разглашать подробности, связанные с этой активностью, обращаем внимание, что NORAD проводит постоянные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трех регионах (действия) NORAD», — говорится в публикации.

Телеканал Global News сообщает, что NORAD отслеживает «один или два воздушных объекта». Не исключено, что это аэростаты-шпионы.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сообщил об уничтожении «высотного объекта» в небе над Аляской.

