В Канаде одобрили таблетки Pfizer для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения Канады разрешило к применению препарат Paxlovid от компании Pfizer для лечения COVID-19 у пациентов с легким и умеренным течением, сообщает «Интерфакс».
Речь идет о комбинации двух противовирусных лекарств — нирматрелвира и ритонавира. Paxlovid - первое лекарство, которое заболевшие могу принимать в домашних условиях. Начать прем таблеток рекомендуют после диагностики коронавируса.
Как подчеркивает Минздрав, преимущества препарата перевешивают его риски.
Ранее в Pfizer заявили, что вакцина против коронавируса, эффективная против омикрон-штамма, будет готова в марте 2022 года.
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