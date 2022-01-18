В Канаде одобрили таблетки Pfizer для лечения коронавируса

Речь идет о комбинации двух противовирусных лекарств — нирматрелвира и ритонавира. Paxlovid - первое лекарство, которое заболевшие могу принимать в домашних условиях. Начать прем таблеток рекомендуют после диагностики коронавируса.

Как подчеркивает Минздрав, преимущества препарата перевешивают его риски.

Ранее в Pfizer заявили, что вакцина против коронавируса, эффективная против омикрон-штамма, будет готова в марте 2022 года.

