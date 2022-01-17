Иммунолог назвал слизистую главной целью «омикрона»

Новый вариант коронавируса «омикрон» чаще всего поражает слизистую верхних дыхательных путей. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам специалиста, такие исследования провели японские ученые. При этом Крючков выразил уверенность, что такой штамм менее патогенен.

«"Омикрон" лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже — в легких, по сравнению с "дельтой"», — передает слова Крючкова Ura.ru.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему американские эксперты «назначили» на 22 января пиковый день заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Иммунитет иммунологЗдоровьеОмикрон-штамм
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