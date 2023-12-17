В Канаде исторический отель передвинули с помощью мыла
200-летний отель в Новой Шотландии (Канада) передвинули с помощтью специального мыльного раствора. Технологию применила британская компания S Rushton Construction & House Moving Expert, которая обеспечивает транспортировку исторических зданий, сооружений и памятников. О работе по перемещению 220– тонного отеля написали в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Власти провинции поставили задачу передвинуть отель из исторического центра города в другое место. Инженеры покрыли специальном мыльным веществом все здание и залили его также под фундамент. Благодаря этой технологии здание стало возможно толкать и перемещать без повреждений.
В течение нескольких дней гостиницу передвинули на новое место.
Ранее строительство нового здания для Московского театра мюзикла планируют закончить в 2027 году. Об этом рассказал худрук театра, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru