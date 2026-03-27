Песков: Участник встречи Путина с бизнесменами выделил крупную сумму государству

Один из участников встречи российского лидера Владимира Путина с бизнесменами решил выделить стране «очень крупную сумму денег». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, бизнесмен решил выделить государству деньги по собственной инициативе.

«Это было его семейное решение», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков опроверг информацию о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы выступил с предложением о взносах российского бизнеса для финансирования СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:ДеньгиБизнесГосударство и бизнесДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры