Песков: Участник встречи Путина с бизнесменами выделил крупную сумму государству
27 марта 202613:46
Один из участников встречи российского лидера Владимира Путина с бизнесменами решил выделить стране «очень крупную сумму денег». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, бизнесмен решил выделить государству деньги по собственной инициативе.
«Это было его семейное решение», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков опроверг информацию о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы выступил с предложением о взносах российского бизнеса для финансирования СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
