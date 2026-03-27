«Втройне сложно»: Юшков назвал невыгодной для США и России покупку «Севпотоков»

Будучи экспортером газа, США не заинтересованы в работоспособности российских трубопроводов, поделился мнением с НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он добавил, что частные компании, возможно и хотели бы приобрести «Северные потоки», но для них это большой риск и высокие потенциальные вложения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на желание США «забрать» себе российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Он напомнил, что нитки были атакованы в 2022 году при очевидной поддержке западных спецслужб. Однако Юшков уверен, что говорить о потенциальной продаже газопроводов пока рано, а идея исходит от частных компаний и не является политической волей государства.

«США сами являются страной-экспортером газа и, наоборот, много лет уже пытаются нас выдавить с европейского газового рынка. Поэтому с точки зрения национальных интересов им не нужны работающие газопроводы из России в Европу, потому что им нужно продать свой СПГ на европейский рынок. Они всячески мотивируют Европу покупать его и говорят, что европейцы будут покупать в ближайшие три года американские энергоносители на общую сумму 750 миллиардов долларов. Поэтому национальный интерес США не предусматривает поставку российского газа, даже если газопроводы будут принадлежать американским компаниям. А вот отдельные американские бизнесмены, конечно, хотели бы, чтобы им продали газопроводы по дешевке, и они, соответственно, потом взимали бы плату, если бы газопроводы восстановились», — объяснил аналитик энергорынка.

Однако и для частных компаний приобретение российской газовой инфраструктуры — огромный риск, так как США ввели санкции в отношении оператора «Северного потока 2» Nord Stream AG2, а европейцы и вовсе запретили поставки российских энергоресурсов, отметил эксперт.

«Европа даже с нарушением процедуры, проигнорировав право вето Венгрии и Словакии, утвердила запрет на импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года, в том числе и если бы газопроводы «Северные потоки» работали. Какой смысл покупать за какие бы то ни было деньги российские газопроводы, чтобы на другом конце трубы в Европе запретили импортировать по ним российский газ? Без разницы, кому принадлежит газопровод, главное, что это российский по происхождению газ», - подчеркнул Юшков.

Эксперт добавил, что сейчас функциональна только одна нитка, а в восстановление «Северного потока 2» придется вложить миллиарды долларов без гарантии получения выгоды.

Юшков предположил, что один из сценариев американских компаний заключается в том, чтобы покупать ресурс у «Газпрома» на входе в трубу по сниженным ценам, а на выходе из трубы перепродавать уже «свой» газ в Европу по более высоким рыночным. Однако для России это невыгодная история, и в целом вариант сложен в осуществлении.

«Если бы такие сделки и заключались, то они должны быть многосторонними. То есть ты сразу продаешь газопровод и сразу подписываешь долгосрочный контракт с американской какой-то компанией. А она в свою очередь тогда должна купить газопровод и одновременно подписать долгосрочный контракт, например, с какими-то европейскими покупателями. Эта сделка втройне сложна», — резюмировал наш собеседник.

Ранее сообщалось, что США могут сыграть ключевую роль в потенциальном возобновлении работы «Северного потока».

