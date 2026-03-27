Песков опроверг информацию, что Сечин предложил идею о взносах для СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы имевшем место предложении главы «Роснефти» Игоря Сечина о взносах российского бизнеса для финансирования специальной военной операции. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам.
Песков ответил на вопрос, могут ли власти подтвердить, что на закрытой встрече президента Владимира Путина с бизнесом обсуждалась исходившая от Сечина идея о взносе предпринимателей на финансирование СВО.
«Это не правда, что она исходила от Игоря Сечина. Это не правда, что говорилось о том, что на СВО деньги», - подчеркнул пресс-секретарь.
Песков также опроверг информацию, что Путин якобы обращался с такой просьбой.
Ранее пресс-секретарь назвал вбросом сообщения о том, что Россия якобы отправила Ирану свои беспилотники.
