СМИ: Актрису Ханде Эрчел задержали в аэропорту Стамбула
27 марта 202612:55
Турецкая актриса Ханде Эрчел задержана в аэропорту Стамбула. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.
Ранее суд выдал ордер на арест звезды, известной по сериалу «Постучись в мою дверь», в рамках дела о наркотиках. Эрчел, находившаяся за границей, выразила готовность дать показания по возвращении в Турцию.
Актрису задержали по прибытии в страну, ее проверяют по делу об употреблении запрещенных веществ, пишет RT. Эрчел дала показания и была направлена на медицинскую экспертизу.
Артистке необходимо пройти тест на наркотики, затем будут приняты дальнейшие процессуальные решения.
