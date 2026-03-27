Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии
27 марта 202613:05
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом рассказали в Кремле.
Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы, в том числе реализацию совместных торгово-экономических проектов, пишет RT.
«Подчеркнут настрой на продолжение тесного взаимодействия в связи с... председательством Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества», - отмечается в сообщении.
Также Путин и Жапаров условились продолжать личные контакты.
Ранее российский лидер провел заседание Совета при Президенте по культуре.
Горячие новости
- Пол Маккартни анонсировал новый альбом
- Песков: Участник встречи Путина с бизнесменами выделил крупную сумму государству
- ФСБ России: Администраторов украинских сим-боксов арестовали в Санкт-Петербурге
- Есть месяц: Туристов предупредили о росте цен на летнюю Анапу
- Репродуктолог Милютина объяснила, из-за чего у мужчин пропал тестостерон
- «Втройне сложно»: Юшков назвал невыгодной для США и России покупку «Севпотоков»
- Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии
- СМИ: Актрису Ханде Эрчел задержали в аэропорту Стамбула
- «Невесты – экстремисты?»: Платную примерку свадебных платьев в салонах сочли странной
- «Не хватает веры в себя»: Почему женщины в России не хотят рожать