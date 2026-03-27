Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом рассказали в Кремле.

Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы, в том числе реализацию совместных торгово-экономических проектов, пишет RT.

«Подчеркнут настрой на продолжение тесного взаимодействия в связи с... председательством Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Также Путин и Жапаров условились продолжать личные контакты.

Ранее российский лидер провел заседание Совета при Президенте по культуре.

ФОТО: Сайт Кремля
