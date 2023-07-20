Собянин: Завершена реконструкция Ледового дворца в Сокольниках
Реконструкция Ледового дворца в Сокольниках завершена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом градоначальник написал в Telegram-канале.
«Теперь это новое спортивное сооружение площадью более 18,5 тыс. кв. м, отвечающее всем современным требованиям», — подчеркнул мэр.
В Ледовом дворце есть две ледовые арены, спортзал для хоккеистов, зал для занятий мини-футболом, шахматно-шашечный клуб, медкабинет и СПА-центр с купелью, раздевалки для спортсменов, а также технические помещения.
Кроме того, в рамках реконструкции благоустроили территорию у здания, здесь обустроили пешеходные зоны, дорожки, парковку, посадили деревья и кустарники, установили декоративное освещение. Собянин подчеркнул, что обновленный Ледовый дворец станет центром притяжения талантливых спортсменов.
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