Строительство нового здания Театра мюзикла в Москве завершат в 2027 году
17 ноября 202313:24
Строительство нового здания для Московского театра мюзикла планируют закончить в 2027 году. Об этом рассказал худрук театра, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Он отметил, что строительство нового здания театра уже началось. По словам Швыдкого, театр будет рассчитан на тысячу мест.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство, реконструкция и капитальный ремонт были проведены в 85 зданиях в 40 театрах Москвы за последние 10 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru