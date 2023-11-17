Строительство нового здания Театра мюзикла в Москве завершат в 2027 году

Он отметил, что строительство нового здания театра уже началось. По словам Швыдкого, театр будет рассчитан на тысячу мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство, реконструкция и капитальный ремонт были проведены в 85 зданиях в 40 театрах Москвы за последние 10 лет, передает «Радиоточка НСН».

