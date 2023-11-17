Строительство нового здания Театра мюзикла в Москве завершат в 2027 году

Строительство нового здания для Московского театра мюзикла планируют закончить в 2027 году. Об этом рассказал худрук театра, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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Он отметил, что строительство нового здания театра уже началось. По словам Швыдкого, театр будет рассчитан на тысячу мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство, реконструкция и капитальный ремонт были проведены в 85 зданиях в 40 театрах Москвы за последние 10 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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