В Калифорнии частично вернут отмененные ранее ограничения по COVID-19

Как пишет агентство, соответствующее распоряжение сделал губернатор штата Гэвин Ньюсом из-за ускорения темпов распространения коронавируса.

Так, в штате вновь закроют места общественного питания, кинотеатры, музеи. В 30 округах, в которых живет 80% населения штата, перестанут работать офисы, спортзалы и парикмахерские.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, Калифорнии заразились коронавирусом 326,1 тыс. человек, из которых скончались более 7 тыс.



