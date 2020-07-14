В Калифорнии частично вернут отмененные ранее ограничения по COVID-19
Власти штата Калифорния объявили о частичном возвращении ранее отмененных ограничений по COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет агентство, соответствующее распоряжение сделал губернатор штата Гэвин Ньюсом из-за ускорения темпов распространения коронавируса.
Так, в штате вновь закроют места общественного питания, кинотеатры, музеи. В 30 округах, в которых живет 80% населения штата, перестанут работать офисы, спортзалы и парикмахерские.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, Калифорнии заразились коронавирусом 326,1 тыс. человек, из которых скончались более 7 тыс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru