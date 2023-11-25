В Израиле заявили о распределении освобожденных в Газе заложников по больницам

Ранее Международный комитет Красного Креста заявил об освобождении палестинским движением ХАМАС 24 заложников, удерживавшихся в Газе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным Тель-Авива, среди вернувшихся в Израиль — 13 граждан страны и 11 иностранцев.

«В больницах они встретились с членами своих семей и по мере необходимости получают медицинскую и психологическую помощь», — заявил израильский минздрав.

Отмечается, что речь идет о «чувствительных моментах» для вернувшихся и их близких, власти оберегают достоинство и право на частную жизнь бывших заложников и их семей.

