В Израиле заявили о распределении освобожденных в Газе заложников по больницам
Прибывшая в Израиль первая группа заложников, освобожденных в секторе Газа, распределена по больницам. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Ранее Международный комитет Красного Креста заявил об освобождении палестинским движением ХАМАС 24 заложников, удерживавшихся в Газе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По данным Тель-Авива, среди вернувшихся в Израиль — 13 граждан страны и 11 иностранцев.
«В больницах они встретились с членами своих семей и по мере необходимости получают медицинскую и психологическую помощь», — заявил израильский минздрав.
Отмечается, что речь идет о «чувствительных моментах» для вернувшихся и их близких, власти оберегают достоинство и право на частную жизнь бывших заложников и их семей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru