Израиль освободил 39 палестинцев по соглашению с ХАМАС
Израиль освободил из своих тюрем 39 палестинских заключенных, передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник.
Среди освобожденных заключенных 24 - женщины. Израиль выпустил их из тюрем в рамках соглашения о перемирии с палестинским движением ХАМАС.
В пятницу Красный Крест подтвердил освобождение ХАМАС 24 заложников из сектора Газа. В группе 13 израильтян, 10 тайцев и филиппинец.
Соглашение о четырехдневном перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в силу в 8:00 мск 24 ноября. Ежедневно в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре с топливом.
По данным телеканала Al Hadath, в городе Газа, ставшем ареной боестолкновений между израильской армией и ХАМАС, сохраняется спокойная обстановка, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru