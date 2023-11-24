Израиль освободил 39 палестинцев по соглашению с ХАМАС

Среди освобожденных заключенных 24 - женщины. Израиль выпустил их из тюрем в рамках соглашения о перемирии с палестинским движением ХАМАС.

В пятницу Красный Крест подтвердил освобождение ХАМАС 24 заложников из сектора Газа. В группе 13 израильтян, 10 тайцев и филиппинец.

Соглашение о четырехдневном перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в силу в 8:00 мск 24 ноября. Ежедневно в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре с топливом.

По данным телеканала Al Hadath, в городе Газа, ставшем ареной боестолкновений между израильской армией и ХАМАС, сохраняется спокойная обстановка, сообщает «Радиоточка НСН».

