В Израиле заявили о нежелании управлять Газой после конфликта
Израиль не намерен после окончания конфликта оккупировать сектор Газа и обсуждает будущее анклава с США. Об этом заявил израильский посол в Штатах Майкл Герцог в интервью Fox News.
«Наша позиция состоит в том, что палестинцы должны управлять [сектором Газа] самостоятельно. Какую именно роль будет играть Палестинская национальная администрация (ПНА), станет ясно потом», — подчеркнул дипломат.
Герцог считает, что ПНА «в ее нынешнем виде» не может управлять Рамаллой — административным центром — и «точно не Газой». По словам дипломата, национальной администрации нужны реформы.
Посол подчеркнул, что израильские военные вошли в анклав, чтобы освободить его от боевиков палестинского движения ХАМАС, но «не для того, чтобы оккупировать или управлять».
Между тем премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина представила проект по прекращению конфликта в Газе, пишет Ura.ru. Он включает в том числе требования о прекращении огня, об открытии гуманитарного коридора для ввоза продовольствия, о наказании за террор мирного населения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru