В Израиле заявили о наличии у ХАМАС инструкций по изготовлению химоружия
Проникшие на территорию Израиля боевики палестинского движения ХАМАС имели инструкции по изготовлению химического оружия, заявил в интервью телеканалу Sky News президент Израиля Ицхак Герцог.
По его словам, инструкции попали в руки израильских военных. Боевики ХАМАС могли изготовить химическое оружие с цианидом, отметил глава государства.
Телеканал подчеркнул, что проверить утверждения израильского лидера не удалось.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что наземная операция в секторе Газа продлится до трех месяцев. Он уточнил, что целью является уничтожение ХАМАС, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru