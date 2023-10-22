В Израиле заявили о наличии у ХАМАС инструкций по изготовлению химоружия

По его словам, инструкции попали в руки израильских военных. Боевики ХАМАС могли изготовить химическое оружие с цианидом, отметил глава государства.

Телеканал подчеркнул, что проверить утверждения израильского лидера не удалось.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что наземная операция в секторе Газа продлится до трех месяцев. Он уточнил, что целью является уничтожение ХАМАС, сообщает «Радиоточка НСН».

