СМИ: В Израиле подтвердили число удерживаемых в секторе Газа заложников – 212
22 октября 202311:10
По данным представителя армии Израиля, подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет 212 человек, передает ТАСС.
Накануне вечером пресс-секретарь ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) Даниэль Хагари заявил, что в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что договоренность по освобождению пленных при участии США, Израиля и Катара завершилась неудачей. Речь шла о возможном освобождении 50 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин по-немецки отреагировал на нападки на Шрёдера
- В России опровергли возможность изменений моделей поступления в 10-й класс и колледжи
- СМИ: В Израиле подтвердили число удерживаемых в секторе Газа заложников – 212
- В Сирии рейсы из аэропортов Дамаска и Алеппо перевели в Латакию
- Японские рыбаки не могут выйти на промысел из-за антироссийских санкций
- В Москве выпал снег
- Бауэр побоялся конфликта в Арктике из-за дружбы РФ с Китаем
- Омский губернатор поручил проверить детдома после видео с избиением подростка
- В Израиле объявили об эвакуации еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном
- Бастрыкин потребовал доклад о деле мигрантов, ограбивших ребёнка в Самаре
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru