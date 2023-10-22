СМИ: В Израиле подтвердили число удерживаемых в секторе Газа заложников – 212

По данным представителя армии Израиля, подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет 212 человек, передает ТАСС.

Блинкен потребовал от ХАМАС освободить всех заложников без условий

Накануне вечером пресс-секретарь ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) Даниэль Хагари заявил, что в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что договоренность по освобождению пленных при участии США, Израиля и Катара завершилась неудачей. Речь шла о возможном освобождении 50 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПалестинаИзраильСектор ГазаЗаложники

Горячие новости

Все новости

партнеры