В Израиле заявили о ликвидации около пяти тысяч бойцов ХАМАС

В Израиле заявили, что почти половина (10 из 24) батальонов ХАМАС понесли серьезные потери после военной операции ЦАХАЛ, в результате которой ликвидированы около пяти тысяч бойцов движения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

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При этом уточняется, что были ликвидированы более 50 командиров среднего звена. Также источник отметил, что Израиль не достиг поставленных целей в операции даже наполовину.

Ранее в армии Израиля назвали точное число удерживаемых боевиками ХАМАС заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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