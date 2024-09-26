Нетаньяху опроверг сообщения о мирных переговорах с «Хезболлой»

Между Израилем и шиитской организацией «Хезболла» может быть достигнуто соглашение о месячном прекращении огня. Об этом сообщал портал Elnashra со ссылкой на информацию международных посредников.

По данным портала, временное перемирие даст сторонам возможность начать непрямые переговоры по урегулированию пограничных вопросов. Эти переговоры пройдут под руководством заместителя помощника президента США и старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина, передает «Радиоточка НСН».

