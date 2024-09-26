Нетаньяху опроверг сообщения о мирных переговорах с «Хезболлой»

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опроверг появившиеся сообщения о переговорах по поводу перемирия с "Хезболлой", передает РИА Новости.

К перемирию стороны ранее призывали США и Франция. Уточняется, что власти Израиля даже не отреагировали на эти предложения.

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Между Израилем и шиитской организацией «Хезболла» может быть достигнуто соглашение о месячном прекращении огня. Об этом сообщал портал Elnashra со ссылкой на информацию международных посредников.

По данным портала, временное перемирие даст сторонам возможность начать непрямые переговоры по урегулированию пограничных вопросов. Эти переговоры пройдут под руководством заместителя помощника президента США и старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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