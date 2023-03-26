В Израиле против судебной реформы на улицы вышли около 630 тысяч человек

Общенациональная демонстрация прошла по всей стране. Из них около 300 тысяч человек приняли участие в демонстрациях в Тель-Авиве.

Ранее в Тель-Авиве 130 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции. Граждане выступают против судебной реформы.

