В Израиле против судебной реформы на улицы вышли около 630 тысяч человек

Около 630 тысяч жителей Израиля приняли участие в протестах против судебной реформы, сообщает Times of Israel со ссылкой на организаторов акции.

СМИ: на протесты в Израиле вышли полмиллиона человек

Общенациональная демонстрация прошла по всей стране. Из них около 300 тысяч человек приняли участие в демонстрациях в Тель-Авиве.

Ранее в Тель-Авиве 130 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции. Граждане выступают против судебной реформы.

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