В Израиле против судебной реформы на улицы вышли около 630 тысяч человек
26 марта 202301:15
Около 630 тысяч жителей Израиля приняли участие в протестах против судебной реформы, сообщает Times of Israel со ссылкой на организаторов акции.
Общенациональная демонстрация прошла по всей стране. Из них около 300 тысяч человек приняли участие в демонстрациях в Тель-Авиве.
Ранее в Тель-Авиве 130 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции. Граждане выступают против судебной реформы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru