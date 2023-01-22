В Тель-Авиве в антиправительственном митинге приняли участие больше ста тысяч человек

В Тель-Авиве 130 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов.

В Париже на марш против пенсионной реформы вышли более 150 тысяч человек

Местные жители выступают против судебной реформы, среди участников акции — лидер оппозиции Яир Лапид. По его словам, это «протест на благо страны». Шествие началось на улице Каплан и завершилось у правительственного комплекса в Тель-Авиве.

Это третья неделя протестов с тех пор, после того, министр юстиции Израиля Ярив Левин объявил о планах проведения судебной реформы.

Ранее на акцию протеста в Тель-Авиве вышли почти 80 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПротестыИзраиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры