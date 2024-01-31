В Израиле призвали пересмотреть отношения с Россией
Израильский депутат, лидер парламентской оппозиции Яир Лапид заявил, что его стране следует пересмотреть отношения с Россией в связи с позицией Москвы по конфликту в секторе Газа, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, Израиль долго затруднится простить России занятую позицию. Как указал парламентарий, Россия «однозначно» встала на сторону палестинского движения ХАМАС. Депутата не устроил факт приема в Москве делегаций политического крыла организации.
Ранее ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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