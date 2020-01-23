В Европе к 2050 году не останется еврейских общин

По его словам, согласно исследованиям, более 80% евреев заявляют о том, что не чувствуют себя в безопасности в Европе, а 40% отметили, что рассматривают возможность покинуть континент. Также Вячеслав Моше Кантор добавил, что в последние годы из-за антисемитизма из Европы ежегодно эмигрирует 3% евреев. В том случае, если нынешняя тенденция сохранится или усугубится, вероятнее всего, к 2050 году, евреев в Европе не останется вовсе.

Добавим, Вячеслав Моше Кантор выступил на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в «Яд Вашеме» в Иерусалиме. В мероприятии участвовали почти 50 глав государств и мировых лидеров, том числе президент России Владимир Путин.

Ранее НСН писала, что в мире наблюдается рост числа почти всех форм проявлений антисемитизма. Об этом заявили в Центре Кантора при Тель-Авивском Университете. Как отметил международный общественный деятель, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, антисемитизм стал широко распространенным явлением и зачастую принимается обществом.

Рост антисемитских настроений наблюдается в европейских странах. Так, в Восточной Европе самый высокий индекс антисемитизма был выявлен в Польше – 48% против 37% в 2015 году.

