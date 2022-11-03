В Израиле подвели итоги парламентских выборов

Действующий премьер-министр Израиля Яир Лапид уже позвонил Биньямину Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах. Кроме того, он уже дал указания своему аппарату готовиться к предстоящей передаче полномочий.

Ранее востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что Нетаньяху сделает выбор в пользу более взвешенных отношений с Россией.

