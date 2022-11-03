В Израиле подвели итоги парламентских выборов
ЦИК Израиля сообщил о завершении подсчета голосов на выборах в кнессет. Согласно окончательным подсчетам блок правых партий экс-премьера Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 кресла из 120, сообщает РИА Новости.
Как подчеркивается, это первое устойчивое парламентское большинство за почти 4 года.
Действующий премьер-министр Израиля Яир Лапид уже позвонил Биньямину Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах. Кроме того, он уже дал указания своему аппарату готовиться к предстоящей передаче полномочий.
Ранее востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что Нетаньяху сделает выбор в пользу более взвешенных отношений с Россией.
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