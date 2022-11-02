«Хорошие отношения с Путиным»: Коалиция Нетаньяху изменит риторику Израиля

У экс-премьера Нетаньяху есть все шансы сформировать правительственную коалицию, она хоть и не станет устойчивой, но изменит риторику страны в отношениях с Россией, заявил востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН.

Партия «Ликуд» во главе с экс-премьером, лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху занимает первое место по итогам состоявшихся во вторник досрочных выборов в Кнессет (парламент Израиля), политсила «Еш атид» нынешнего премьера Яира Лапида идет второй, сообщают местные СМИ со ссылкой на предварительные данные экзит-поллов. Сатановский оценил шансы Нетаньяху сформировать коалицию и вернуть себе власть.

«Есть вероятность, что Нетаньяху удастся сформировать правительственную коалицию. Если он берет в коалицию ультраортодоксов и партию ШАС, то коалиция у него образуется в 61 или 62 голоса. Если, конечно, не перекупят кого-то из депутатов, что в Израиле сплошь и рядом. Это в любом случае неустойчивая коалиция, в Израиле никто устойчивую коалицию сформировать не может - ни Нетаньяху, ни Лапид. Это качели, партии возникают с такой же скоростью, как звезды на ночном небе, с такой же скоростью и исчезают», - отметил востоковед.