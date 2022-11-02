«Хорошие отношения с Путиным»: Коалиция Нетаньяху изменит риторику Израиля
У экс-премьера Израиля есть шансы вернуть себе власть, в таком случае он сделает выбор в пользу более взвешенных отношений с Россией, заявил НСН востоковед Евгений Сатановский.
У экс-премьера Нетаньяху есть все шансы сформировать правительственную коалицию, она хоть и не станет устойчивой, но изменит риторику страны в отношениях с Россией, заявил востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН.
Партия «Ликуд» во главе с экс-премьером, лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху занимает первое место по итогам состоявшихся во вторник досрочных выборов в Кнессет (парламент Израиля), политсила «Еш атид» нынешнего премьера Яира Лапида идет второй, сообщают местные СМИ со ссылкой на предварительные данные экзит-поллов. Сатановский оценил шансы Нетаньяху сформировать коалицию и вернуть себе власть.
«Есть вероятность, что Нетаньяху удастся сформировать правительственную коалицию. Если он берет в коалицию ультраортодоксов и партию ШАС, то коалиция у него образуется в 61 или 62 голоса. Если, конечно, не перекупят кого-то из депутатов, что в Израиле сплошь и рядом. Это в любом случае неустойчивая коалиция, в Израиле никто устойчивую коалицию сформировать не может - ни Нетаньяху, ни Лапид. Это качели, партии возникают с такой же скоростью, как звезды на ночном небе, с такой же скоростью и исчезают», - отметил востоковед.
В случае удачного исхода Нетаньяху будет строить более взвешенные взаимоотношения с Россией, отметил Сатановский.
«У него с Путиным хорошие отношения и он умнее Лапида. Он тоже, может, проамериканский, но с мозгами. Хитрый, коррумпированный, но с Путиным отношения хорошие. В этом плане он точно не будет ляпать тех глупостей, которые ляпает сегодняшний премьер-министр, который вообще человек случайный. У Нетаньяху будут, как минимум, взвешенные отношения с Россией», - объяснил собеседник НСН.
Нетаньяху 12 лет занимал должность премьер-министра Израиля, он покинул свой пост летом 2021, так как не смог сформировать правительство после выборов.
В октябре Израиль отказался поставлять оружие Украине «по ряду оперативных соображений», при этом власти страны неоднократно заявляли о поддержке Украины.
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