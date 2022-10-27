Израиль объяснил свой отказ поставлять на Украину комплексы ПВО
Израиль не может поставить Украине системы противовоздушной обороны из-за их секретности. Об этом заявил президент страны Ицхак Герцог в интервью CNN.
По его словам, существует серьезная опасность попадания этого оружия в руки врагов Израиля.
«Есть секреты, которые мы не можем раскрыть. Но везде, где мы можем помочь, мы стараемся помочь», — сказал глава еврейского государства.
Он также отметил, что несмотря на некоторые ограничения его страна готова поставлять Киеву нелетальные средства.
Ранее Израиль отказался поставлять Украине вооружения, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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