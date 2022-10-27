Израиль объяснил свой отказ поставлять на Украину комплексы ПВО

Израиль не может поставить Украине системы противовоздушной обороны из-за их секретности. Об этом заявил президент страны Ицхак Герцог в интервью CNN.

По его словам, существует серьезная опасность попадания этого оружия в руки врагов Израиля.

СМИ: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с беспилотниками

«Есть секреты, которые мы не можем раскрыть. Но везде, где мы можем помочь, мы стараемся помочь», — сказал глава еврейского государства.

Он также отметил, что несмотря на некоторые ограничения его страна готова поставлять Киеву нелетальные средства.

Ранее Израиль отказался поставлять Украине вооружения, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: knesset.gov.il
ТЕГИ:УкраинаПоставкиПВОПрезидентИзраиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры