В Израиле один из телохранителей Байдена подрался с женщиной
Сотрудник секретной службы США после драки с женщиной был задержан правоохранительными органами Израиля и срочном порядке выслан из страны, сообщает CNN.
По данным телеканала, инцидент с участием одного из телохранителей американского президента Джо Байдана произошел рядом с одним из израильских баров. Что послужило причиной драки не сообщается.
Известно лишь, что американского служащего задержала местная полиция, а затем отпустила без предъявления каких-либо обвинений.
В США прибывшему из Израиля сотруднику в соответствии с протоколом службы, был приостановлен доступ к ее документам и материалам до окончательного расследования произошедшего.
Ранее Белый дом сообщил, что США работают с Израилем над визитом Байдена.
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