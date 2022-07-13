В Израиле один из телохранителей Байдена подрался с женщиной

Сотрудник секретной службы США после драки с женщиной был задержан правоохранительными органами Израиля и срочном порядке выслан из страны, сообщает CNN.

По данным телеканала, инцидент с участием одного из телохранителей американского президента Джо Байдана произошел рядом с одним из израильских баров. Что послужило причиной драки не сообщается.

Известно лишь, что американского служащего задержала местная полиция, а затем отпустила без предъявления каких-либо обвинений.