Появилось видео перепалки Макрона с израильскими полицейскими

22 января 202019:35

Президент Франции Эммануэль Макрон в резкой форме отчитал израильских полицейских, которые вошли в принадлежащую Франции церковь Святой Анны на территории Иерусалима. Возмущение французского лидера вызвал тот факт, что стражи порядка вошли в церковь раньше него.

Видеозапись перепалки президента и полицейских появилась в соцсетях.

«Никто не должен никого провоцировать, хорошо? У нас была отличная прогулка в городе, ребята, я вам за это благодарен. Но соблюдайте правила, действующие веками», - сказал Макрон.

СМИ отмечают, что этому конфликту предшествовала стычка охранников Макрона с полицейскими. Местный страж порядка вошел в церковь утром, а когда он попытался сделать это еще и днем – путь ему преградили сотрудники службы охраны президента. Конфликт едва не перерос в драку, при этом оппоненты схватили друг друга за воротники.

Схожий инцидент в свое время произошел с покойным президентом Франции Жаком Шираком. Он тоже наотрез отказался входить в церковь Святой Анны из-за присутствия там израильских полицейских, угрожая немедленно покинуть Израиль. Отметим, что территория церкви формально считается частью Франции.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:МакронФранцияИзраиль