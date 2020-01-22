Появилось видео перепалки Макрона с израильскими полицейскими
Президент Франции Эммануэль Макрон в резкой форме отчитал израильских полицейских, которые вошли в принадлежащую Франции церковь Святой Анны на территории Иерусалима. Возмущение французского лидера вызвал тот факт, что стражи порядка вошли в церковь раньше него.
Видеозапись перепалки президента и полицейских появилась в соцсетях.
«Никто не должен никого провоцировать, хорошо? У нас была отличная прогулка в городе, ребята, я вам за это благодарен. Но соблюдайте правила, действующие веками», - сказал Макрон.
СМИ отмечают, что этому конфликту предшествовала стычка охранников Макрона с полицейскими. Местный страж порядка вошел в церковь утром, а когда он попытался сделать это еще и днем – путь ему преградили сотрудники службы охраны президента. Конфликт едва не перерос в драку, при этом оппоненты схватили друг друга за воротники.
Схожий инцидент в свое время произошел с покойным президентом Франции Жаком Шираком. Он тоже наотрез отказался входить в церковь Святой Анны из-за присутствия там израильских полицейских, угрожая немедленно покинуть Израиль. Отметим, что территория церкви формально считается частью Франции.
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