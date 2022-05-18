Белый дом: США работают с Израилем над визитом Байдена
18 мая 202221:41
Власти США работают с Израилем над визитом американского лидера Джо Байдена в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Отмечается, что визит может состояться в ближайшем будущем. При этом точные даты не сообщаются.
Ранее в конце апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден посетит Иерусалим по приглашению премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.
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18 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru