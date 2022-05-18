Белый дом: США работают с Израилем над визитом Байдена

Отмечается, что визит может состояться в ближайшем будущем. При этом точные даты не сообщаются.

Ранее в конце апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден посетит Иерусалим по приглашению премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.