Белый дом: США работают с Израилем над визитом Байдена

Власти США работают с Израилем над визитом американского лидера Джо Байдена в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

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Отмечается, что визит может состояться в ближайшем будущем. При этом точные даты не сообщаются.

Ранее в конце апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден посетит Иерусалим по приглашению премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБайден
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