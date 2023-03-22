В Израиле назвали условие для удара по Ирану
Руководство Израиля может принять решение о нанесении ударов по Ирану, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве страны.
Израиль ударит по Ирану в случае, если Тегеран доведет уровень обогащения урана до 60% и выше, заявил собеседник портала.
По словам должностного лица, Тель-Авив собирается предотвратить дальнейшие действия Тегерана по обогащению урана. Израиль уведомил Иран о своей позиции, подчеркнул чиновник.
Министр обороны Израиля Йоав Галант на переговорах с главой Пентагона Ллойдом Остином 9 марта заявил о необходимости «важных решений» по Ирану. Он обвинил Тегеран в намерении получить ядерное оружие, пишет НСН.
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