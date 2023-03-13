СМИ: Саудовская Аравия не пустила главу израильского МИД на заседание ООН

Саудовская Аравия уклонилась от просьбы Израиля разрешить министру иностранных дел Эли Коэну посетить страну для участия в заседании ООН по туризму, пишет Walla со ссылкой на источники.

По данным издания, в Израиле надеялись на одобрение визита, несмотря на то, что страны не поддерживают дипломатические отношения. Walla считает, что такой шаг саудитов мог бы стать беспрецедентным шагов к нормализации отношений, но этого не случилось.