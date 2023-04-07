В Израиле назвали терактом инцидент на набережной Тель-Авива

Инцидент произошел на набережной Тель-Авива. Автомобиль въехал в толпу людей, после этого еще один неизвестный открыл стрельбу по прохожим.

Один человек погиб, семь пострадали. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала нападавших.

В четверг, 6 апреля, по Израилю выпустили 34 ракеты с территории Ливана. Тель-Авив обвинил в атаке палестинцев.

В ночь на пятницу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа.

Израильские силовики провели массовые задержания в молельном зале мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По словам палестиницев, против них применили светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули, сообщает «Радиоточка НСН».

