В Израиле назвали терактом инцидент на набережной Тель-Авива
Министерство иностранных дел Израиля назвало произошедшее в Тель-Авиве вечером 7 апреля терактом, сообщают СМИ.
Инцидент произошел на набережной Тель-Авива. Автомобиль въехал в толпу людей, после этого еще один неизвестный открыл стрельбу по прохожим.
Один человек погиб, семь пострадали. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала нападавших.
В четверг, 6 апреля, по Израилю выпустили 34 ракеты с территории Ливана. Тель-Авив обвинил в атаке палестинцев.
В ночь на пятницу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа.
Израильские силовики провели массовые задержания в молельном зале мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По словам палестиницев, против них применили светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули, сообщает «Радиоточка НСН».
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