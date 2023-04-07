Армия Израиля наносит удары по сектору Газа
7 апреля 202300:52
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по сектору Газа, сообщили в пресс-службе вооруженных сил страны.
«ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары в секторе Газа. Подробности далее», - говорится в публикации в официальном армейском Telegram-канале.
С территории Ливана по Израилю в четверг, 6 апреля, выпустили 34 ракеты, из них 25 перехватили силы противовоздушной обороны. В Тель-Авиве обвинили в атаке палестинцев.
В ответ израильская армия ударила по окраинам населенного пункта на юге Ливана, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru