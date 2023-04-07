Армия Израиля наносит удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по сектору Газа, сообщили в пресс-службе вооруженных сил страны.

Израильские ВВС нанесли удар по югу Ливана

«ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары в секторе Газа. Подробности далее», - говорится в публикации в официальном армейском Telegram-канале.

С территории Ливана по Израилю в четверг, 6 апреля, выпустили 34 ракеты, из них 25 перехватили силы противовоздушной обороны. В Тель-Авиве обвинили в атаке палестинцев.

В ответ израильская армия ударила по окраинам населенного пункта на юге Ливана, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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