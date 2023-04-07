Израиль объявил о призыве резервистов
Армия обороны Израиля пополнится резервистами из числа специалистов по противовоздушной защите, а также пилотами боевой авиации и операторами беспилотных летательных аппаратов. Распоряжение о призыве уволившихся в запас военнослужащих подписал начальник израильского Генштаба, сообщает «Интерфакс».
Точное число призванных из запаса военнослужащих не сообщается.
Решение о призыве было принято на заседании кабмина Израиля, где обсуждались недавние обстрелы израильской территории со стороны сектора Газа и Ливана.
Ранее израильские военные обвинили в обстрелах Израиля палестинское движение ХАМАС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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