В Израиле нарушителей самоизоляции будут привлекать к уголовной ответственности
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет решил привлекать к уголовной ответственности больных COVID-19, которые осознанно нарушают режим самоизоляции, следует из сообщения канцелярии главы правительства.
Беннет постановил привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию «лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье».
Также решено оптимизировать процесс контроля, акцентировав внимание на сокращение времени между наложением на нарушителей штрафа и его фактическим взысканием.
Ранее Минздрав Израиля продлил до 25 июля ограничения на выезд граждан в страны, входящие в красный список по ситуации с коронавирусом, в котором также находится Россия.
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