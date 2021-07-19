В Израиле нарушителей самоизоляции будут привлекать к уголовной ответственности

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет решил привлекать к уголовной ответственности больных COVID-19, которые осознанно нарушают режим самоизоляции, следует из сообщения канцелярии главы правительства.

Израиль продлил ограничения на выезд в Россию

Беннет постановил привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию «лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье».

Также решено оптимизировать процесс контроля, акцентировав внимание на сокращение времени между наложением на нарушителей штрафа и его фактическим взысканием.

Ранее Минздрав Израиля продлил до 25 июля ограничения на выезд граждан в страны, входящие в красный список по ситуации с коронавирусом, в котором также находится Россия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КоронавирусИзраиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры