В Израиле нарушителей самоизоляции будут привлекать к уголовной ответственности

Беннет постановил привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию «лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье».

Также решено оптимизировать процесс контроля, акцентировав внимание на сокращение времени между наложением на нарушителей штрафа и его фактическим взысканием.

Ранее Минздрав Израиля продлил до 25 июля ограничения на выезд граждан в страны, входящие в красный список по ситуации с коронавирусом, в котором также находится Россия.

