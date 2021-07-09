Израиль продлил ограничения на выезд в Россию

По данным ведомства, с 12 июля список могут пополнить Узбекистан и Белоруссия, а также Аргентина, Бразилия, Индия, Мексика и ЮАР.

В заявлении министерства указано, что ограничения могут продлеваться из-за повышения уровня заболеваемости в любом из государств списка. Каждый вернувшийся из этих стран в Израиль должен соблюдать самоизоляцию 14 дней.

Ранее Израиль стал одной из первых стран, преодолевших порог вакцинации в 70% от общего числа жителей.