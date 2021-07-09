Израиль продлил ограничения на выезд в Россию
Минздрав Израиля продлевает до 25 июля ограничения на выезд граждан в страны, входящие в красный список по ситуации с коронавирусом, в котором также находится Россия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ведомства, с 12 июля список могут пополнить Узбекистан и Белоруссия, а также Аргентина, Бразилия, Индия, Мексика и ЮАР.
В заявлении министерства указано, что ограничения могут продлеваться из-за повышения уровня заболеваемости в любом из государств списка. Каждый вернувшийся из этих стран в Израиль должен соблюдать самоизоляцию 14 дней.
Ранее Израиль стал одной из первых стран, преодолевших порог вакцинации в 70% от общего числа жителей.
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