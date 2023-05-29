В Израиле испытали морскую версию «Железного купола»
Морская версия израильской система «Железный купол» C-Dome прошла успешные испытания, сообщает Defense News со ссылкой на Минобороны страны.
Система Oz типа Sa'ar 6 успешно перехватила цели. Отмечается, что ей удалось идентифицировать угрозы и успешно перехватить их.
Корветы данного типа также снабжены автоматической пушкой калибра 76 миллиметров, зенитными и противокорабельными ракетами.
Ранее военный аналитик Йона Джереми Боб в статье для The Jerusalem Post выразил мнение, что Украине не поможет израильская система ПРО. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru