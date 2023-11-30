В Израиле двое боевиков устроили теракт на автобусной остановке

Двое мужчин открыли стрельбу на автобусной остановке близ въезда в Иерусалим на улице Вайсмана. Кадрами с места происшествия делятся местные Telegram-каналы.

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При атаке боевиков погибла 16-летняя девочка, пострадало семь человек - из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Террористы были вооружены американскими винтовками М-16, а также пистолетами Glock. Сами стрелки ликвидированы.

Трасса на въезд в город сейчас перекрыта.

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ФОТО: РИА Новости / Ариэль Спорн
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