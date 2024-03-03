В Израиле допустили ужесточение позиции в отношении РФ

По его словам, это только начало тех обещаний, которые Израиль дал Киеву. Так парламентарий отреагировал за заявление израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана о передачи Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотными летательными аппаратами.

Вайтман указал, что движение в сторону помощи Киеву произошло после переговоров в Москве палестинских фракций по урегулированию ситуации в Секторе Газа. Отмечается, что если палестино-израильский конфликт закончится раньше спецоперации на Украине, то израильское оружие «найдет свою дорогу на Украину».

Ранее Эрдан заявил, что Израиль работает над предоставлением Киеву систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

