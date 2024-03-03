В Израиле допустили ужесточение позиции в отношении РФ
Тель-Авив примет более агрессивную позицию в отношении Москвы, сообщил изданию Business Insider представитель правящей партии «Ликуд» Израиля Амир Вайтман.
По его словам, это только начало тех обещаний, которые Израиль дал Киеву. Так парламентарий отреагировал за заявление израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана о передачи Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотными летательными аппаратами.
Вайтман указал, что движение в сторону помощи Киеву произошло после переговоров в Москве палестинских фракций по урегулированию ситуации в Секторе Газа. Отмечается, что если палестино-израильский конфликт закончится раньше спецоперации на Украине, то израильское оружие «найдет свою дорогу на Украину».
Ранее Эрдан заявил, что Израиль работает над предоставлением Киеву систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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