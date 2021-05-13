В Израиле арестовано 374 участника уличных беспорядков
В Израиле арестовали 374 участников беспорядков и столкновений с полицией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя полиции Израиля Мики Розенфельда.
По его словам, 36 бойцов пограничной полиции получили ранения в результате уличных акций, им оказана необходимая помощь. По данным израильской полиции, протесты, который перешли в боевые столкновения с полицией, начались в среду вечером в десятках городов страны.
Так, на севере страны в городе Акко арабские жители закидали камнями местное отделение полиции, а также с камнями и железными прутьями напали на мужчину. В настоящий момент он в больнице, его состояние оценивается как критическое. В городе Бат-Ям еврейская молодежь устроили погром в арабском квартале, они разбивали окна и выкрикивали расистские лозунги.
В городе Лоде арабские протестующие атаковали местный рынок и здание еврейской школы, а также подожгли десятки машин на улицах. В городе введен комендантский час и режим чрезвычайного положения.
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