В Италии заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в стране
Управление гражданской обороны Италии заявили о заметном улучшении ситуации с коронавирусом на территории страны. Об этом сообщает Интерфакс.
Так, число заражений за прошедшие сутки выросло на 2,3%, а количество летальных исходов - на 3,6%. В управлении отметили, что это подтверждает тенденцию на снижение числа смертей и инфицирований.
Как пишет агентство, в Италии за минувшие утки было зафиксировано 3039 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 604 смерти.
Отметим, что Италия сильнее всех пострадала от пандемии коронавируса. По общему числу умерших от инфекции - почти 16 тысяч человек - она удерживает печальное первенство. Итальянский журналист и общественный деятель, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза в эфире НСН рассказал, почему так произошло.
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