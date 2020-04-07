В Италии заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в стране

Так, число заражений за прошедшие сутки выросло на 2,3%, а количество летальных исходов - на 3,6%. В управлении отметили, что это подтверждает тенденцию на снижение числа смертей и инфицирований.

Как пишет агентство, в Италии за минувшие утки было зафиксировано 3039 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 604 смерти.

Отметим, что Италия сильнее всех пострадала от пандемии коронавируса. По общему числу умерших от инфекции - почти 16 тысяч человек - она удерживает печальное первенство. Итальянский журналист и общественный деятель, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза в эфире НСН рассказал, почему так произошло.

