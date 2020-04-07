Австрия с 14 апреля начнет выход из режима карантина
В Австрии представили план выхода из режима карантина, который планируется начать с 14 апреля. Как сообщает РБК, об этом заявил канцлер Себастьян Курц.
Согласно плану, с 14 апреля смогут возобновить работу небольшие магазины до 400 кв. метров при соблюдении определенных правил дезинфекции и ограничении числа покупателей. Также с середины месяца планируется открытие садовых рынков и магазинов товаров для дома и ремонта.
Увеличение числа компаний, которые смогут возобновить работу, ожидается 1 мая. Среди них торговые центры и парикмахерские, которые также будут призваны соблюдать меры безопасности. К середине мая намечено открытие ресторанов и отелей, однако решение об этом пока неокончательное.
При этом до конца июня в стране сохранится запрет на массовые мероприятия, а в школах онлайн-занятия продолжатся до конца мая. Как подчеркнул Курц, соблюдение дистанции между людьми останется в силе, отметив, что чем тщательнее будут соблюдаться эти меры, тем быстрее будет идти ослабление карантина.
В Австрии в настоящее время известно о 12 тысячах случаях заражения, из которых 220 завершились летальным исходом. При этом в стране наблюдается снижение ежедневного числа заражений.
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