Австрия с 14 апреля начнет выход из режима карантина

Увеличение числа компаний, которые смогут возобновить работу, ожидается 1 мая. Среди них торговые центры и парикмахерские, которые также будут призваны соблюдать меры безопасности. К середине мая намечено открытие ресторанов и отелей, однако решение об этом пока неокончательное.

При этом до конца июня в стране сохранится запрет на массовые мероприятия, а в школах онлайн-занятия продолжатся до конца мая. Как подчеркнул Курц, соблюдение дистанции между людьми останется в силе, отметив, что чем тщательнее будут соблюдаться эти меры, тем быстрее будет идти ослабление карантина.

В Австрии в настоящее время известно о 12 тысячах случаях заражения, из которых 220 завершились летальным исходом. При этом в стране наблюдается снижение ежедневного числа заражений.







