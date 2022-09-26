В Италии заявили, что Байдена хочет разделить Европу на две части

Американский лидер Джо Байден хочет разделить Европу и «обескровить» Россию, затягивая конфликт вкруг Украины, заявил изданию L'Antidiplomatico экс-командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини.

Блинкен: Тайных переговоров по Украине не ведется

По его словам, президент США хочет начала «войны на истощение» на Украине, которая обескровила бы Москву и вновь разделила Европу на непримиримые «западную» и «восточную» части. Бертолини считает, что многие члены международного сообщества разгадали «аморальные» замыслы главы Белого дома.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика европейского союза полностью провалилась, а экономика ряда стран Европы оказалась в стагнации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры