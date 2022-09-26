В Италии заявили, что Байдена хочет разделить Европу на две части
Американский лидер Джо Байден хочет разделить Европу и «обескровить» Россию, затягивая конфликт вкруг Украины, заявил изданию L'Antidiplomatico экс-командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини.
По его словам, президент США хочет начала «войны на истощение» на Украине, которая обескровила бы Москву и вновь разделила Европу на непримиримые «западную» и «восточную» части. Бертолини считает, что многие члены международного сообщества разгадали «аморальные» замыслы главы Белого дома.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика европейского союза полностью провалилась, а экономика ряда стран Европы оказалась в стагнации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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