В Италии завершен один из крупнейших судов над мафией, сотни людей осуждены

В Италии завершился один из крупнейших судебных процессов над мафией, , пишет The Wall Street Journal.

По итогам процесса приговор вынесен более чем 200 людям, они обвиняются в сотрудничестве или прямом участии в синдикате «Ндрангета», который замешан в контрабанде наркотиков и отмывании денег. Группа контролирует 80% «рынка» кокаина в Европе.

В Италии умер один из главарей группировки «Коза ностра»

Ранее правоохранительные органы Грузии задержали одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу. Об этом сообщили местные СМИ. По данным телекомпании «Пирвели», сведения о задержании мафиози подтвердил главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. По его словам, у Сгангу не было сообщников в республике.

Телеканал «Рустави 2» уточняет, что в 2020 году 67-летнего мафиози заочно осудили в Италии, приговорив к 11 годам заключения. Сганга был объявлен в международный розыск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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