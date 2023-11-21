В Италии завершен один из крупнейших судов над мафией, сотни людей осуждены

Ранее правоохранительные органы Грузии задержали одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу. Об этом сообщили местные СМИ. По данным телекомпании «Пирвели», сведения о задержании мафиози подтвердил главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. По его словам, у Сгангу не было сообщников в республике.

Телеканал «Рустави 2» уточняет, что в 2020 году 67-летнего мафиози заочно осудили в Италии, приговорив к 11 годам заключения. Сганга был объявлен в международный розыск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

