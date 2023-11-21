В Италии завершен один из крупнейших судов над мафией, сотни людей осуждены
В Италии завершился один из крупнейших судебных процессов над мафией, , пишет The Wall Street Journal.
По итогам процесса приговор вынесен более чем 200 людям, они обвиняются в сотрудничестве или прямом участии в синдикате «Ндрангета», который замешан в контрабанде наркотиков и отмывании денег. Группа контролирует 80% «рынка» кокаина в Европе.
Ранее правоохранительные органы Грузии задержали одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу. Об этом сообщили местные СМИ. По данным телекомпании «Пирвели», сведения о задержании мафиози подтвердил главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. По его словам, у Сгангу не было сообщников в республике.
Телеканал «Рустави 2» уточняет, что в 2020 году 67-летнего мафиози заочно осудили в Италии, приговорив к 11 годам заключения. Сганга был объявлен в международный розыск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Победа» лишилась сертификата разработчика авиатехники
- В Италии завершен один из крупнейших судов над мафией, сотни людей осуждены
- СМИ: Росздравнадзор впервые приостановил применение медицинской системы с ИИ
- Володин: Зеленский приближает неизбежность нового «майдана»
- «АвтоВАЗ» попросил перенести уплату утилизационного сбора на конец 2024 года
- СМИ: В Киев прибыл министр обороны Германии
- На Сахалине военному дали почти три года колонии за отказ уезжать в зону СВО
- В Госдуме предложили давать россиянам пять дней отпуска при рождении внуков
- Минобрнауки: Сроки обучения в вузах могут сократить для выпускников колледжей
- СМИ: Один человек погиб при стрельбе в магазине в Огайо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru