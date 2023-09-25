В Италии умер один из главарей группировки «Коза ностра»

Итальянский мафиози, один из главарей группировки «Коза ностра» Мессина Денаро умер в возрасте 62 лет в тюрьме города Л'Акуила после продолжительной болезни. Об этом пишет ANSA.

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По данным, агентства, мафиози страдал от тяжелой формы рака толстой кишки. Денаро задержали и арестовали в январе, он получал лечение в тюрьме и перенес две операции. ANSA уточняет, что в минувшую пятницу мафиози отказался от дальнейшего лечения и питания.

Мессина Денаро скрывался от правоохранителей с лета 1993 года, в начале 2023-го его задержали в частной клинике Маддалена в Палермо, напоминает RT. Здесь мужчина проходил лечение в течение года. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала задержание Денаро «великой победой государства», пишет Ura.ru. Ранее мафиози приговорили к пожизненному сроку за убийства и организацию терактов в Риме, Милане, Флоренции и на Сицилии. По данным следствия, Денаро возглавил сицилийскую мафию в 2007 году, после ареста предыдущего босса Сальваторе Ло Пикколо.

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