В Италии закрыли рестораны и магазины из-за коронавируса
Власти Италии решили закрыть все рестораны и бары на территории страны в связи с угрозой распространения инфекции нового коронавируса. Премьер-министр Джузеппе Конте объявил, что торговля приостанавливается. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки, сообщает телеканал «360».
Продолжит работать также общественный транспорт, банки и страховые компании. По словам премьер-министра Италии, функционировать продолжат фабрики. На них он потребовал соблюдать все меры профилактики, пишет «Газета.ру».
11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает RT.
Накануне Минкультуры Испании объявило о закрытии на неопределенный срок крупнейших музеев и культурных центров Мадрида на фоне распространения коронавируса в стране. Будут закрыты музей Прадо, музей королевы Софии, музей Тиссена-Борнемисы и еще более десятка учреждений культуры и искусства. Двери музеев закроют с четверга, 12 марта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Цена на нефть марки Brent снижается до 34 долларов
- В Италии закрыли рестораны и магазины из-за коронавируса
- Новости за ночь: Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе
- Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили «нефтяную войну» России
- Новости за ночь: Аналитики предсказали доллар по 80 рублей из-за пандемии