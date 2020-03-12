В Италии закрыли рестораны и магазины из-за коронавируса

Власти Италии решили закрыть все рестораны и бары на территории страны в связи с угрозой распространения инфекции нового коронавируса. Премьер-министр Джузеппе Конте объявил, что торговля приостанавливается. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки, сообщает телеканал «360».

Продолжит работать также общественный транспорт, банки и страховые компании. По словам премьер-министра Италии, функционировать продолжат фабрики. На них он потребовал соблюдать все меры профилактики, пишет «Газета.ру».

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11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает RT.

Накануне Минкультуры Испании объявило о закрытии на неопределенный срок крупнейших музеев и культурных центров Мадрида на фоне распространения коронавируса в стране. Будут закрыты музей Прадо, музей королевы Софии, музей Тиссена-Борнемисы и еще более десятка учреждений культуры и искусства. Двери музеев закроют с четверга, 12 марта.

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ФОТО: pixabay.com
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