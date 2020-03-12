В Италии закрыли рестораны и магазины из-за коронавируса

Власти Италии решили закрыть все рестораны и бары на территории страны в связи с угрозой распространения инфекции нового коронавируса. Премьер-министр Джузеппе Конте объявил, что торговля приостанавливается. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки, сообщает телеканал «360».

Продолжит работать также общественный транспорт, банки и страховые компании. По словам премьер-министра Италии, функционировать продолжат фабрики. На них он потребовал соблюдать все меры профилактики, пишет «Газета.ру».