В Италии за сутки от коронавируса скончались 662 человека

В Италии за прошедшие сутки зарегистрировано 662 случая смерти от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также за прошедшие сутки вылечились 999 человек. Общее число выздоравлений составило 10 361 против 8 тысяч летальных исходов.

По последним данным, в стране в настоящее время вирусом заражены 57,5 тысяч человек. Как сообщили в Департаменте, более 50% инфицированных лечатся в домашних условиях, еще 3,5 тысячи находятся в реанимации.

Кроме того, в Италии заявили о возобновлении темпов роста заражений инфекцией после четырех дне снижения.

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ТЕГИ:ИталияКоронавирус