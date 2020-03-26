В Италии за сутки от коронавируса скончались 662 человека
В Италии за прошедшие сутки зарегистрировано 662 случая смерти от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.
Также за прошедшие сутки вылечились 999 человек. Общее число выздоравлений составило 10 361 против 8 тысяч летальных исходов.
По последним данным, в стране в настоящее время вирусом заражены 57,5 тысяч человек. Как сообщили в Департаменте, более 50% инфицированных лечатся в домашних условиях, еще 3,5 тысячи находятся в реанимации.
Кроме того, в Италии заявили о возобновлении темпов роста заражений инфекцией после четырех дне снижения.
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