В Италии ввели режим ЧС из-за наплыва мигрантов

В начале 2023 года число прибывающих в Италию мигрантов резко увеличилось, констатировал министр внутренних дел страны Маттео Пьянтедози. Ситуацию в центрах временного содержания беженцев он назвал критической.

Наибольшие опасения у властей Италии вызывает остров Лампедуза. Местный центр рассчитан на прием 400 человек, но там находятся 1,8 тысячи мигрантов, отметил глава ведомства.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью агентству «Интерфакс» заявил, что количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений в 2022 году выросло в пять раз. Он уточнил, что против иностранцев возбудили в три раза больше уголовных дел, передает «Радиоточка НСН».

