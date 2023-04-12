В Италии ввели режим ЧС из-за наплыва мигрантов
Правительство Италии из-за обострения миграционного кризиса на полгода ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, сообщает РИА Новости.
В начале 2023 года число прибывающих в Италию мигрантов резко увеличилось, констатировал министр внутренних дел страны Маттео Пьянтедози. Ситуацию в центрах временного содержания беженцев он назвал критической.
Наибольшие опасения у властей Италии вызывает остров Лампедуза. Местный центр рассчитан на прием 400 человек, но там находятся 1,8 тысячи мигрантов, отметил глава ведомства.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью агентству «Интерфакс» заявил, что количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений в 2022 году выросло в пять раз. Он уточнил, что против иностранцев возбудили в три раза больше уголовных дел, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru