В Италии врача оштрафовали на 27 тысяч евро за переработки в пандемию

В итальянском городе Бари врача Вито Прокаччи отштрафовали на 27 тысяч евро за переработки во время пандемии коронавируса, сообщила газета La Stampa.

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Медик оштрафован по результатам проверки инспекции, контролирующей условия труда. Выяснилось, что в течение двух лет Прокаччи практически не виделся с семьей и жил в больнице.

Врач и его коллеги спасли более восьми тысяч человек. Однако профсоюзная ассоциация обвинила медика в несоблюдении рабочих смен.

«Я почувствовал, что меня предала страна, которая раньше называла героем», - заявил Прокаччи.

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ФОТО: РИА Новости
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