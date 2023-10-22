В Италии врача оштрафовали на 27 тысяч евро за переработки в пандемию

Медик оштрафован по результатам проверки инспекции, контролирующей условия труда. Выяснилось, что в течение двух лет Прокаччи практически не виделся с семьей и жил в больнице.

Врач и его коллеги спасли более восьми тысяч человек. Однако профсоюзная ассоциация обвинила медика в несоблюдении рабочих смен.

«Я почувствовал, что меня предала страна, которая раньше называла героем», - заявил Прокаччи.

Ранее сообщалось, что более половины россиян не верят в новую волну коронавируса, передает «Радиоточка НСН».

