В Италии врача оштрафовали на 27 тысяч евро за переработки в пандемию
В итальянском городе Бари врача Вито Прокаччи отштрафовали на 27 тысяч евро за переработки во время пандемии коронавируса, сообщила газета La Stampa.
Медик оштрафован по результатам проверки инспекции, контролирующей условия труда. Выяснилось, что в течение двух лет Прокаччи практически не виделся с семьей и жил в больнице.
Врач и его коллеги спасли более восьми тысяч человек. Однако профсоюзная ассоциация обвинила медика в несоблюдении рабочих смен.
«Я почувствовал, что меня предала страна, которая раньше называла героем», - заявил Прокаччи.
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