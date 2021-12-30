В Италии впервые суточное число заразившихся COVID превысило 100 тысяч
В Италии впервые число заразившихся коронавирусом за сутки превысило 100 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
По данным итальянского ведомства, число заразившихся за минувшие сутки увеличилось на 126,8 тысяч. Это новый суточный максимум с начала пандемии.
В Италии с 10 января расширяется применение ковид-сертификата, выдающегося на основании вакцинации или перенесенного заболевания. Документ должен предъявляться в транспорте, в отелях, в спортивных учреждениях, на фестивалях. Срок такого сертификата сокращается с февраля следующего года с 9 до 6 месяцев.
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Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
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