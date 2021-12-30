В Италии впервые суточное число заразившихся COVID превысило 100 тысяч

В Италии впервые число заразившихся коронавирусом за сутки превысило 100 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

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По данным итальянского ведомства, число заразившихся за минувшие сутки увеличилось на 126,8 тысяч. Это новый суточный максимум с начала пандемии.

В Италии с 10 января расширяется применение ковид-сертификата, выдающегося на основании вакцинации или перенесенного заболевания. Документ должен предъявляться в транспорте, в отелях, в спортивных учреждениях, на фестивалях. Срок такого сертификата сокращается с февраля следующего года с 9 до 6 месяцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИталияКоронавирус
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