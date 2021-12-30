В Италии впервые суточное число заразившихся COVID превысило 100 тысяч

По данным итальянского ведомства, число заразившихся за минувшие сутки увеличилось на 126,8 тысяч. Это новый суточный максимум с начала пандемии.

В Италии с 10 января расширяется применение ковид-сертификата, выдающегося на основании вакцинации или перенесенного заболевания. Документ должен предъявляться в транспорте, в отелях, в спортивных учреждениях, на фестивалях. Срок такого сертификата сокращается с февраля следующего года с 9 до 6 месяцев.

